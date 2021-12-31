Судитимуть трьох мешканців Київщини, що вербували найманців у Сирію

СБУ викрила групу вербувальників під час спецоперації

Злочинне угруповання організував мешканець Києва

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо учасників угруповання, яке займалось вербуванням найманців для бойових дій на території Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники підшукували «туристів» для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від $5 тис. до $10 тис. на місяць.

Нагадаємо, що у жовтні цього року співробітники СБУ у ході спецоперації викрили групу вербувальників.

За даними слідства, ділки здійснювали підбір своїх «кандидатів» серед осіб, які мають бойовий досвід та володіють навиками поводження зі зброєю.

Встановлено, що злочинне угруповання організував мешканець Києва. До протиправної діяльності він залучив ще двох жителів столичного регіону.

Своїх клієнтів вони підшукували на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Наразі обвинувальний акт за ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів.