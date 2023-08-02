Скандал з «торгівлею органами» на Закарпатті: чоловік намагався продати дитину за кордон

Чоловік не заперечує свою причетність до злочинів, пов'язаних з торгівлею дітьми на органи

Нещодавно місцевий житель виявив жінку-переселенку та намагався змусити її продати 11-місячного хлопчика за 25 тис. доларів. За офіційними даними прокуратури, станом на 2 серпня, відомо, що закарпатець намагався продати дитину для всиновлення. Однак за іншими джерелами, дитину, застережно повідомляється, планували продати для органів. Мати дитини повідомила правоохоронцям про намагання купити її немовля, що призвело до затримання продавця дітей та відкриття кримінального провадження. Про це передає ТСН.ua.

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Незадовго до цього міський голова Перечина (місто в Закарпатській області - ред.) Іван Погоріляк опублікував у своєму обліковому записі в соціальній мережі відео, на якому чоловік, як вважають, можливий фігурант цього гучного провадження, зізнається, що мав намір вивезти дитину за кордон для продажу на органи.

З відео стає очевидним, що чоловік не заперечує свою причетність до жахливих злочинів, пов'язаних з торгівлею дітьми на органи. Він заявляє про участь керівників інтернату в цих незаконних діях. За його словами, хоча на відпочинок за кордон вивозили 25 дітей, поверталося лише 23.

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«Сенсаційне відео від Дениса Вароді, про те, що в Перечині дітей колишньої школи-інтернату вивозили за кордон на органи в 2010-2014 роках. Тепер справа за правоохоронцями та судом. Нагадаю, що лише суд може встановити чи особа винувата, чи ні», - написав міський голова.

На цей допис відреагували тисячі користувачів. Деякі з них закликали покарати винних за жахливі злочини, описані у відео. Інші, представившись випускниками зазначеного інтернату, висловили думку, що ця історія може бути змовою з метою паплюження репутації закладу.

З’ясувалося, що на цю мить підозрюваний перебуває під вартою згідно з рішеннями суду, але не позбавлений права вийти, якщо внесе заставу у сумі 2 млн 684 тис. грн. Раніше сума застави становила 1 млн 6 тис. 500 грн, проте після внесення цієї суми, прокуратура оскаржила рішення суду та подала апеляцію, внаслідок чого суму застави збільшили вдвічі.

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«Щодо решти інформації – ми бачили відео (з начебто зізнанням – ред.). Перевіряємо цю інформацію. В тому числі причетність тих осіб, на яких вказується», - повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Закарпатської облпрокуратури Катерина Хижняк.

За даними прокуратури, станом на зараз підозрюваний ще не вніс заставу.

За інформацією правоохоронних органів, підозрюваний дійсно працював в освітніх закладах (він також каже про це і на відео).