Втеча Міндіча. ТСК Железняка позбавлена повноважень розслідувати дії органів досудового розслідування (документ)

Тимчасова слідча комісія парламенту з «Міндічгейту» не уповноважена на розслідування дій НАБУ, САП чи прикордонників – текст постанови

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України», ТСК нардепа Железняка не розслідує роботу Державної прикордонної служби, НАБУ та САП. Це слідує з тексту самої постанови.

У документі про утворення ТСК, в рамках якої заслуховується, так звана, справа Мідас йдеться про те, що до основних завдань комісії належить «розслідування можливих протиправних дій посадових осіб» наступних органів та відомств:

Служби безпеки України,

Національної поліції України,

Бюро економічної безпеки України,

Державної митної служби України,

Державної податкової служби України,

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

Державної служби фінансового моніторингу України,

Державної аудиторської служби України та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України.

Водночас «розслідування можливих протиправних дій посадових осіб» САП, НАБУ та ДПСУ не передбачено. Хоча, саме представники цих органів неодноразово коментували факт виїзду головного фігуранта «Мідас» Тимура Міндіча.

Так, за даними ДПСУ, вони не отримали «від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону».

У НАБУ/САП такі дані ДПСУ підтвердили. Голова НАБУ Семен Кривонос повідомив, що слідство не лише не інформувало прикордонники про необхідність затримання Міндіча, але навіть і супроводжувало його за допомогою оперативних засобів контролю.

«Ми не контролювали його (Міндіча, – ред.) переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Якби ми контролювали його телефон, то ризик витоку інформації був би високим. Наше інформування в Держприкордонслужбу, що така-то особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон», – сказав очільник Бюро.

Водночас, колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував заяву директора НАБУ Семена Кривоноса щодо втечі Тімура Міндіча, назвавши її маніпуляцією. Він наголосив, що існують давно напрацьовані методи для недопущення втечі фігурантів, які не були застосовані.

«Семене Юрійовичу, на третій рік перебування вас на посаді ваші співробітники мали б підказати очевидні речі. Перед проведенням важливих слідчих дій (обшук + вручення підозри) суб’єкт завжди оперативно блокується. Не після, не «по факту», а завчасно. Інколи – за добу, інколи – за дві-три. Це стандарт, який знають усі, хто хоч раз працював із складними фігурантами, – зазначив він.

Нагадаємо, що законною підставою для виїзду Міндіча за кордон стала наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

За фактом втечі Міндіча з країни й до цього часу не відкрито кримінального провадження.