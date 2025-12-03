Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навроцький: Оборона України можлива завдяки зусиллям Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький: Оборона України можлива завдяки зусиллям Польщі
Кароль Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності
скриншот з відео адміністрації Навроцького

Президент Польщі стверджує, що 95% допомоги від понад 40 країн направляється до України через логістичний хаб

Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав логістичний хаб «Жешув-Ясьонка», через який доставляють військову допомогу Україні. Він зазначив, що оборона Києва від російських військ як у перші місяці, так і зараз можлива «завдяки зусиллям польського народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву польського лідера.

«Потрібно глибоко усвідомлювати, що особливо в перші місяці, але також і в наступні роки завдяки зусиллям польського народу, завдяки зусиллям польських солдатів і завдяки таким місцям, як логістичний хаб на Підкарпатті, можлива оборона України від Російської Федерації», – заявив він.

Навроцький також розповів, що в хабі нині служать близько 500 польських солдатів, серед них половина солдатів територіальної оборони. Понад 95% всієї допомоги для України з понад 40 країн надходять саме через це місце.

За словами президента Польщі, його країна докладає величезних зусиль, аби польські збройні сили були значною часткою відповідальності за безпеку НАТО. Зусилля країни важливі для розбудови, з одного боку, інфраструктури, престижу та безпеки польського народу, а з іншого – у контексті союзництва з іншими країнами.

«Адже ми перебуваємо на місці, яке не тільки є свідком живої історії двадцять першого століття, але й місцем, без якого не вдалося б забезпечити безпеку всього східного флангу НАТО», – додав політик.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що у відносинах із Росією неможливо досягти жодних угод. Цю заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, присвячених до 195-ї річниці початку Листопадового повстання.

Читайте також:

Теги: Польща Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху
Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
3 листопада, 10:59
Так званий опозиціонер, який працював у штабі Навального, зізнався у співпраці з російською розвідкою
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
6 листопада, 11:36
Історик повідомив про етнічні чистки на Волині та роль польської сторони
Поляки убивали українців на Волині в стані афекту – польський історик
10 листопада, 21:02
У Польщі диверсанти підірвали залізничну колію на маршруті Варшава-Люблін
Підірвана залізнична колія в Польщі мала вирішальне значення для України – Туск
17 листопада, 11:58
Кароль Навроцький заявив, що чекає на українського лідера у Варшаві
Президент Польщі прокоментував можливий візит до України
24 листопада, 21:50
Намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду, ліквідували через газові балони, що були всередині
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
25 листопада, 16:21
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
За словами історика, після обрання Зеленського президентом України у Варшаві сподівалися, що це відкриє шлях до проведення ексгумацій жертв та до більш зваженого обговорення постаті Бандери
Скасувати Бандеру? Польський історик розкрив, чого поляки чекали від Зеленського
11 листопада, 14:32
Щоб подати заяву на зміну статусу, українським біженцям не доведеться йти до установи
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
27 листопада, 12:40

Політика

Держсекретар США зробив заяву про подальшу підтримку України
Держсекретар США зробив заяву про подальшу підтримку України
Навроцький: Оборона України можлива завдяки зусиллям Польщі
Навроцький: Оборона України можлива завдяки зусиллям Польщі
Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо
Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua