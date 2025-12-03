Навроцький: Оборона України можлива завдяки зусиллям Польщі

Президент Польщі стверджує, що 95% допомоги від понад 40 країн направляється до України через логістичний хаб

Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав логістичний хаб «Жешув-Ясьонка», через який доставляють військову допомогу Україні. Він зазначив, що оборона Києва від російських військ як у перші місяці, так і зараз можлива «завдяки зусиллям польського народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву польського лідера.

«Потрібно глибоко усвідомлювати, що особливо в перші місяці, але також і в наступні роки завдяки зусиллям польського народу, завдяки зусиллям польських солдатів і завдяки таким місцям, як логістичний хаб на Підкарпатті, можлива оборона України від Російської Федерації», – заявив він.

Навроцький також розповів, що в хабі нині служать близько 500 польських солдатів, серед них половина солдатів територіальної оборони. Понад 95% всієї допомоги для України з понад 40 країн надходять саме через це місце.

За словами президента Польщі, його країна докладає величезних зусиль, аби польські збройні сили були значною часткою відповідальності за безпеку НАТО. Зусилля країни важливі для розбудови, з одного боку, інфраструктури, престижу та безпеки польського народу, а з іншого – у контексті союзництва з іншими країнами.

«Адже ми перебуваємо на місці, яке не тільки є свідком живої історії двадцять першого століття, але й місцем, без якого не вдалося б забезпечити безпеку всього східного флангу НАТО», – додав політик.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що у відносинах із Росією неможливо досягти жодних угод. Цю заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, присвячених до 195-ї річниці початку Листопадового повстання.