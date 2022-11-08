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У Чернігові боєць тероборони розголошував дані про дислокацію ЗСУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Чернігові боєць тероборони розголошував дані про дислокацію ЗСУ
Поширював інформацію про розташування ЗСУ – чернігівцю повідомлено про підозру
фото: Чернігівська обласна прокуратура

63-річний житель Чернігова хотів організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон

У Чернігові викрили бійця територіальної оборони, який поширював дані про дислокацію українських військових. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. 

«Повідомлено про підозру 63-річному чернігівцю за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон України.

У Чернігові боєць тероборони розголошував дані про дислокацію ЗСУ фото 1

«Чоловік, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, що планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ. Він наголошував на тому, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб Республіки Білорусь інформацію про розташування української армії», – зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування за вказаним фактом проводиться слідчим відділом СБУ.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору окружної прокуратури Запорізької області, який зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога. 

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