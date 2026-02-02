За 25 тис. з картки померлого чоловіка – вісім років в'язниці? Cоцмережі обговорюють справу
62-річну жінку з Харкова підозрюють у несанкціонованому доступі до рахунків та крадіжці коштів після смерті чоловіка
У Харкові правоохоронці викрили 62-річну жінку, яка після смерті чоловіка незаконно отримала доступ до його банківських рахунків і користувалася коштами на власний розсуд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.
За даними слідства, після смерті чоловіка жінка скористалася його мобільним телефоном та реквізитами для входу до онлайн-банкінгу «Приват24». Отримавши доступ до рахунків, вона проводила фінансові операції без дозволу банку та законних спадкоємців.
Зокрема, підозрювана знімала готівку, переказувала кредитні кошти та розраховувалася ними в торговельних закладах Харкова. Загальна сума збитків, завданих банку, перевищує 25 тис. грн.
Слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем;
ч. 4 ст. 185 – крадіжка.
У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. У поліції наголошують, що несанкціонований доступ до банківських сервісів є кримінальним правопорушенням навіть у разі використання пристроїв та реквізитів близьких людей.
Користувачі масово обурюються можливим строком ув’язнення до восьми років за збиток у 25 тис. грн. У коментарях порівнюють цю справу з корупційними злочинами, де фігурують мільйони, але винні, за словами дописувачів, або уникають покарання, або отримують значно м’якші вироки. Люди пишуть, що в Україні «крадуть мільйони — і живуть за кордоном», тоді як у цій історії, на їхню думку, йдеться про суму, яка не співмірна із загрозою тюремного строку. Дехто прямо називає ситуацію прикладом правової несправедливості та вибіркового правосуддя.
Інша частина коментаторів звертає увагу, що йдеться про подружжя, а кошти могли бути спільними або єдиним джерелом існування для родини. Люди зазначають, що у шлюбі гроші часто належать обом, незалежно від того, на чиє ім’я оформлений рахунок. Також у коментарях звучить думка, що в подібних випадках варто враховувати життєві обставини, а не лише формальні норми закону. Частина користувачів переконана, що максимумом у такій ситуації мало б бути попередження або зобов’язання повернути кошти, а не реальний тюремний строк.
