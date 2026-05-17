Банда підлітків тримає у страху Житомир. Діти грабують магазини і нападають на людей

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Поліція встановила особи нападників: це п’ятеро підлітків – троє братів та двоє їхніх спільників

У Житомирі мікрорайон Крошня та прилеглі території потерпають від дій агресивного угруповання підлітків. На рахунку банди, до якої входять троє рідних братів, уже щонайменше п’ять зафіксованих нападів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Один із перших зухвалих нападів стався у продуктовому магазині вдень. За словами очевидиці пані Ірини, підлітки діяли миттєво: поки одні хапали товар, інші вигукували образи. Проте звичайної крадіжки їм виявилося замало.

«Забігає швидко один хлопчина і просто нас газом затравив разом із продавчинею», – розповідає пані Ірина.

Окрім балончика, в руках одного з нападників помітили шампури, якими він розмахував перед жінками. Внаслідок атаки продавчині довелося звернутися по допомогу до лікарів.

Згодом банда перейшла до «великих справ». Камери спостереження зафіксували, як о третій ночі підлітки каменем вибили вікно в магазині мототехніки. Їхньою метою був транспорт, проте забрати його завадила відсутність фізичної сили.

«Вони намагалися вивести техніку, але не змогли витягнути її у розбите вікно. Тоді почали перевертати тумбочки у пошуках грошей», – каже працівник магазину Андрій.

Не знайшовши готівки, підлітки прихопили два шоломи вартістю понад вісім тисяч гривень. Усю операцію банда здійснила за три хвилини, втікши безпосередньо перед приїздом охорони.

Поліція встановила особи нападників: це п’ятеро підлітків – троє братів та двоє їхніх спільників. З’ясувалося, що батьків цих дітей уже неодноразово притягували до відповідальності за статтею 184 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків).

Наразі ситуація стала критичною, і правоохоронці розглядають радикальні заходи. Триває досудове розслідування за фактами пограбувань та крадіжок. Вирішується питання про вилучення дітей із родин. Санкції для батьків можуть бути переглянуті в бік посилення.

Хоча на час слідства набіги припинилися, житомиряни зізнаються, що почуття безпеки зникло. Потерпілі кажуть, тепер з острахом реагують на будь-які дитячі голоси біля крамниць, постійно озираючись у пошуках можливої загрози.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі. Подія сталася днями на проспекті Європейського Союзу. На спецлінію 102 звернувся молодий киянин із повідомленням про пограбування. Як з'ясувалося, хлопець вигулював собаку, коли до нього раптово підбіг незнайомець і вихопив із рук телефон.

Також поліцейські завершили розслідування та скерували до суду справу щодо двох іноземців, які займалися крадіжками тютюнової продукції у Дніпровському районі столиці.