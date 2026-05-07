У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі

Очевидці повідомляють, що після вибуху почалася сильна пожежа

Зранку 7 травня у Соборному районі Дніпра стався вибух автомобіля. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та місцеві медіа.

За попередніми даними правоохоронців, вибухнув легковий автомобіль, який був припаркований поблизу одного з навчальних закладів. Очевидці повідомляють, що після вибуху почалася сильна пожежа, вогонь з якої перекинувся на сусідній транспортний засіб. Стовп чорного диму було видно з кількох районів міста.

Рятувальники ліквідували пожежу. Дим після вибуху було видно з різних районів міста.

У поліції Дніпропетровської області повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля постраждали двоє чоловіків.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють причини вибуху – чи був це технічний збій, чи навмисний підрив. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

«Главком» писав, що кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських безпілотників по Дніпру збільшилася. За оновленими даними, медична допомога знадобилася цивільним мешканцям багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий квартал, спричинивши пожежу та руйнування. Сили оборони працювали по цілях, проте ворог застосував тактику постійної зміни курсу дронів над містом.

Раніше зазначалось, що у Дніпрі 7 травня, вшановуватимуть пам'ять мирних мешканців, які стали жертвами ворожих обстрілів протягом останніх півтора тижня. День жалоби оголошено за загиблими внаслідок терористичних атак РФ у період із 25 квітня по 6 травня. За цей час через дії агресора у місті обірвалося життя 14 людей.