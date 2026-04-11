Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО

Максим Бурич
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
Високі ціни на комфортні камери виставили Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО
фото: Хмельницьке СІЗО/Facebook

Ціни на заґратовані апартаменти варіюються від 450 грн до 2,9 тис. грн за добу

«Главком» отримав від Державної кримінально-виконавчої служби дані про розцінки платних камер у різних регіонах країни. Про це йдеться у матеріалі видання «Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України».

Нині лідером серед слідчих ізоляторів за найвищими розцінками на поселення у камери з поліпшеними умовами тримання є Київське СІЗО. Зокрема, доба перебування коштує 2970 грн з людини. Тиждень проведення у платній камері оцінюється у 10396 грн. За місяць доведеться заплатити 15540 грн.

Також високі ціни на комфортні камери виставили Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО. Наприклад, харківський ізолятор має чотири платні камери, які можуть вмістити 12 осіб. Доба перебування вартує 1465 грн; тиждень – 5125 грн, місяць – 6 тис. грн.

Ізмаїльське СІЗО (Одеська область) пропонує лише одну платну камеру, де можуть перебувати дві людини. За добу доведеться викласти 1320 грн, за тиждень – 4620 грн, місяць – 6 тис. грн.

Хмельницьке СІЗО надає у користування ув’язненим дві камери з поліпшеними умовами тримання. Тут одночасно може перебувати чотири особи. Щоб скористатися цією послугою, доведеться заплатити 1154 грн за добу. Тиждень у платних «покоях» коштує 4 тис. грн. А місячне перебування – 7290 грн.

У трійку найдоступніших СІЗО, які пропонують платні камери, увійшли Кропивницький, Луцький і Чернігівський слідчі ізолятори. Кропивницьке СІЗО бере найменшу плату в Україні – всього 450 грн за добу. Платних камер дві: двомісна і чотиримісна.

Луцьке СІЗО оцінює добове перебування ув’язненого у платній камері у 500 грн (всього три камери на шість осіб). Чернігівський слідчий ізолятор пропонує одну «поліпшену» камеру на дві особи за 517 грн за добу.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Міністерство юстиції започаткувало «в’язничну реформу» у вигляді відкриття камер з поліпшеними умовами тримання. Як пояснював тодішній міністр Денис Малюська, запровадження платних камер мало на меті: прибрати корупцію (замість хабаря, аби отримати ліпшу камеру, ці кошти офіційно йтимуть у бюджетний спецфонд) і відшукати додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

Загалом, 15 слідчих ізоляторів країни за шість років заробили 52 млн грн на платних камерах.

«Це один з найкращих та найуспішніших проєктів в пенітенціарній системі, я переконана і впевнена в цьому», – так відгукнулася про платні камери у СІЗО колишня заступниця міністра Малюськи, з якою поспілкувався «Главком».

