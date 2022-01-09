У Харкові під час сімейної сварки чоловік намагався спалити себе живцем (відео)

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік раптово підпалив свій одяг

Чоловік облив одяг легкозаймистою речовиною та підпалив його на очах у патрульних

У Харкові чоловік намагався спалити себе живцем просто на очах у патрульних, які приїхали на виклик через сімейну сварку. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік раптово підпалив свій одяг, який ще до приїзду інспекторів облив легкозаймистою речовиною.

«Поліцeйські почали гасити вогонь. Чоловік всіляко намагався відштовхнути патрульних та не давав до себе підійти. Але правоохоронцям вдалося покласти чоловіка на підлогу та загасити одяг, який палав. Надалі чоловіка пeрeдали співробітникам швидкої мeдичної допомоги», – ідеться в повідомленні.

Медики чоловіка ушпиталили.

Раніше у Дніпрі 12-річний хлопчик вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив її заради відео для соцмереж.

Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.