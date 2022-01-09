У Дніпрі жінка пів години прала в машинці кота, тварина вижила (відео)

Господиня не помітила домашнього улюбленця, який забрався спати в барабан

У Дніпрі жінка випадково випрала у машинці свого домашнього улюбленця – котика Брошу. Господиня не помітила тварину, котра спала в барабані, та увімкнула пралку. Перш, ніж крики кота почули, минуло цілих 30 хвилин, повідомляє ветеринарна клініка «На робочій» у Facebook.

Як пояснили ветеринари, у барабані була сіра собача лежанка, тож кіт влаштувався у ній поспати. Оскільки Броша теж сіренький, хазяйка просто не зауважила улюбленця та запустила прання.

Коли ж після півгодинної роботи машинку зупинили, кіт вибіг та намагався втекти. Його зловили, висушили і одразу привезли до ветеринара.

«Під час огляду у котика була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом. Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі і незабаром котик вирушив додому. Зараз він почувається добре – активно бігає і стрибає домом, із задоволенням їсть», – зауважили у клініці.

У закладі також повідомили, що з таким випадком стикаються уперше та що котику Броші дуже пощастило.

Раніше повідомлялося, що Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів.

Нагадаємо, на Харківщині 15-річна школярка отримає покарання за знущання з кота.

Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

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