ООН: вагнерівці масово ґвалтують в Африці чоловіків та жінок

Бойовики «Вагнера» працюють у ЦАР у тісній співпраці з армією та поліцією, беручи участь у затриманнях

Переслідування та залякування з боку росіян зазнають у тому числі миротворці, журналісти, гуманітарні працівники та представники нацменшин

Найманці російської приватної військової компанії «Вагнера», які наразі знаходяться у Центральноафриканській республіці, регулярно ґвалтують цивільних, як жінок, так і чоловіків. Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй.

В ООН повідомили, що переслідування та залякування з боку росіян зазнають у тому числі миротворці, журналісти, гуманітарні працівники та представники нацменшин.

Бойовики «Вагнера» працюють у ЦАР у тісній співпраці з армією та поліцією, беручи участь у затриманнях. У зв’язку з цим, жертви насильства часто не мають доступу до правосуддя, тому не наважуються подавати офіційні скарги, через що злочинці залишаються безкарними.

«Неясно, скільки людей стали жертвами сексуального насильства, тому що ті, хто вижив, бояться віддавати свої справи до суду, побоюючись відплати», – зазначають експерти.

У зв’язку з цим ООН закликала уряд ЦАР припинити всі відносини із найманцями, особливо російськими.

«Ми наполегливо закликаємо владу дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного права та притягувати до відповідальності всіх винних у серйозних порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєних на їх території. Вони повинні забезпечити безперешкодний доступ до правосуддя та відшкодування збитків усім жертвам порушень, включаючи зловживання, вчинені російськими приватними військовими та співробітниками служб безпеки», – йдеться у заяві організації.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що ПВК «Вагнера» збирається до Малі.

У відповідь голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо це станеться, то Париж виведе з Малі своїх військових. Невдоволення можливим контрактом Малі з ПВК «Вагнера» висловила й Німеччина.

Як повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

Джерело: nv.ua