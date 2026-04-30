Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Білій Церкві затримано трьох ділків, які «заробляли» на ухилянтах (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

За різні суми хабарів фігуранти «анульовували» повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали «бронь»

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Київщині ще одну схему ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що за результатом комплексних заходів затримано трьох організаторів та учасників оборудки, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через фіктивні документи.

«За різні суми хабарів фігуранти «анульовували» повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали «бронь», – йдеться у повідомленні.

фото: Служба безпеки України

Розслідування з’ясувало, що незаконну діяльність організували інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який наразі проходить службу на Чернігівщині.

Повідомляється, що для реалізації схеми вони залучили спільника – заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу і тактичного взуття. Встановлено, що він займався фіктивним оформленням ухилянтів на роботу до свого підприємства для оформлення «бронювання».

Насправді, за даними СБУ, «новоприбулі» працівники там навіть не з’являлися.

фото: Служба безпеки України

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час отримання нової суми хабаря за зняття з розшуку ухилянта.

Повідомляється, що пд час обшуків в оселях, авто та на місцях роботи ділків вилучено мобільні телефони і документи з доказами махінацій. Також виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно).

До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили мешканця міста, який видавав себе за генерал-майора та вимагав гроші за «вирішення питань» із проходженням військової служби. Зловмисник намагався «спіймати на гачок» військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації. 

Теги: документи розслідування поліція Біла Церква ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua