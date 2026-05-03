Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Одна зі змій заповзла в штани чоловіка, і вкусила його за ногу

Турист, який приїхав із Німеччини до Єгипту на відпочинок, помер від отрути змії. Вона заповзла йому в штани й вкусила за ногу, внаслідок чого чоловік опинився в реанімації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Як стверджують у поліції, 57-річний чоловік разом із родиною зупинився на курорті в Хургаді на узбережжі Червоного моря в Єгипті.

Під час відпустки сім’я відвідала шоу заклиначів змій, яке відбувалося в їхньому готелі. За словами медіа, один із «чарівників» повісив на шиї глядачів дві змії. Припускають, що це були кобри.

За даними поліції, смертельний інцидент стався, коли одній зі змій вдалося проникнути під одяг німецького туриста.

«Одна зі змій заповзла в штани чоловіка, і вкусила його за ногу. Згодом у нього проявилися чіткі симптоми отруєння, і йому знадобилася реанімація», – зазначили правоохоронці.

Постраждалого доставили до найближчої лікарні, де він згодом помер. Наразі поліція розпочала розслідування обставин смерті чоловіка. Результати токсикологічної експертизи, яка має підтвердити або спростувати укус змії, ще очікуються.

Повідомляється, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку у світі від укусів змій помирає від 81 до 138 тисяч людей. Крім того, отрута змій часто призводить до ампутацій кінцівок.

Раніше жахливий інцидент стався у місцевому парку в Брабхемі, на північному сході Перта (Австралія), де 11-річна дівчинка зіткнулася віч-на-віч з однією з найбільш отруйних рептилій світу – тигровою змією. Юна Зеллі каталася на самокаті, коли змія встромила свої ікла в її ногу. 

До слова, у селі Крюківщина на Київщині дитину вкусив невідомий жук. Місце укусу довго загоювалося, тож мати вирішила спитати поради у Facebook-групі «Комахи України». Виявилося, що це хижий клоп Peirates hybridus, якого ще називають клоп-убивця. Його укус, хоч і болючий, не несе загрози.

