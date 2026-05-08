Замовлення росіян? Влада назвала можливу причину масштабної пожежі на Закарпатті

Білецький: Ми бачили за останній місяць на Закарпатті кілька таких випадків із застосуванням вербування

На Закарпатті розглядають версію навмисного підпалу лісу у Воловці, який могли організувати росіяни через вербування місцевих мешканців. Про це «Укрінформу» повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає «Главком».

«Розглядається версія – вона не підтверджена, але її розглядають – про можливий підпал на замовлення росіян, які вербують підлітків через месенджери. Ми бачили за останній місяць на Закарпатті кілька таких випадків із застосуванням вербування – йшлося про підлітка у Чопському ліцеї та жінку, яка отруїла військового в Ужгороді», – зауважив начальник Закарпатської ОВА.

Вогнеборці приборкали масштабні лісові пожежі на Закарпатті та Рівненщині

Як пояснив Білецький, цю версію розглядають тому, що місце, де зайнялася пожежа, малодоступне. Там надзвичайно складний рельєф: багато урвищ, важкодоступні місця, вітровали.

«Воно знаходиться досить далеко від села, воно взагалі нетуристичне - там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху рослинність, як це роблять у селах біля городів. Туди треба їхати або йти спеціально. Тому є така версія, що це був підпал на замовлення», – додав Мирослав Білецький.

Нагадаємо, рятувальникам спільно з лісівниками вдалося локалізувати дві потужні лісові пожежі у західних та північних регіонах України. Відкритого вогню наразі немає, триває ліквідація окремих осередків тління.

До слова, ситуація з лісовими пожежами на Київщині набуває критичного масштабу. У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.