Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру

Ірина Міллер
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
фото: Національна поліція України

Чоловік перебував із ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився і намагався втекти від поліції

Керманичу Maserati, який у нетверезому стані влаштував автотрощу у Печерському районі столиці, повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

48-річного водія легкового автомобіля вчора вдень зупинили патрульні поліцейські за порушення ПДР.

«Чоловік перебував із ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився, зачинився в авто та раптово поїхав з місця», – пишуть правоохоронці.

Потім, рухаючись із перевищенням швидкості, порушник не впорався з керуванням та біля Ботанічного саду ім. Гришка здійснив зіткнення з трьома припаркованими автівками.

фото: Національна поліція України/Facebook

«Внаслідок удару тілесні ушкодження отримав 49-річний водій автомобіля KIA, який перебував у салоні транспортного засобу. Потерпілого із переломами ребер, відділу хребта та тяжкою травмою голови було госпіталізовано», – розповіли про наслідки ДТП у поліції Києва.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили затриманому про підозру за статтею – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідчі підготували клопотання до суду щодо взяття підозрюваного під варту на час досудового розслідування, розгляд запобіжного заходу відбуватиметься сьогодні. Санкція статті передачає до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на автодорозі Київ – Одеса, поблизу села Саливонки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. На місці інциденту рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Ducato з вантажним автомобілем виникла необхідність у деблокуванні потерпілих.

