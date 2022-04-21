  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)

    У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)
    фото з відкритих джерел

    Киянин не зміг пояснити, де знайшов боєприпас та навіщо ходив із ним столицею

    У Києві правоохоронці 21 квітня затримали перехожого, який гуляв вулицями міста із гранатою в кишені. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

    На вулиці Наталії Ужвій дільничні офіцери поліції зупинили чоловіка з метою проведення превентивних заходів.

    Під час спілкування із поліцейськими 31-річний киянин помітно нервував, тож правоохоронці провели поверхневу перевірку, під час якої виявили гранату та запал до неї. Зловмисник не зміг пояснити походження боєприпасу.

    Чоловіка затримали.

    Проведена вибухотехнічна експертиза підтвердила, що вилучений предмет є гранатою «РГН» із запалом і вона придатна до використання.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)
    У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)
    фото: Національна поліція України

    Нагадаємо, кількома днями раніше на Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських.

    Смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських зазнали поранення.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)