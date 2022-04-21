У Києві чоловік розгулював із гранатою в кишені (фото)

Киянин не зміг пояснити, де знайшов боєприпас та навіщо ходив із ним столицею

У Києві правоохоронці 21 квітня затримали перехожого, який гуляв вулицями міста із гранатою в кишені. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

На вулиці Наталії Ужвій дільничні офіцери поліції зупинили чоловіка з метою проведення превентивних заходів.

Під час спілкування із поліцейськими 31-річний киянин помітно нервував, тож правоохоронці провели поверхневу перевірку, під час якої виявили гранату та запал до неї. Зловмисник не зміг пояснити походження боєприпасу.

Чоловіка затримали.

Проведена вибухотехнічна експертиза підтвердила, що вилучений предмет є гранатою «РГН» із запалом і вона придатна до використання.

Нагадаємо, кількома днями раніше на Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських.

Смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських зазнали поранення.