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    Вінницька поліція затримала розповсюджувачку наркотиків

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    Вилучені закладки з PVP-солями оперативники направили на експертизу - Вінницька поліція затримала розповсюджувачку наркотиків
    Вилучені закладки з PVP-солями оперативники направили на експертизу
    фото: vn.npu.gov.ua

    Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна

    16 березня у Вінниці на вулиці Келецькій в дворі гуртожитків оперативники затримали вінничанку з розфасованими згортками наркотичних солей. Встановлено, що підозрювана у торгівлі психотропними речовинами розповсюджувала їх через інтернет-магазин.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

    Порушницею виявилась 28-річна жінка. Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, підозрювану затримали, коли вона отримала чергову партію розфасованої психотропної речовини та робила закладки за отриманою у месенджері інструкцією.

    Вилучені закладки з PVP-солями оперативники направили на експертизу. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

    До слова, раніше жінка потрапляла в поле зору поліції за вчинення аналогічних злочинів у Вінниці та Харкові.

    Нагадаємо, на Вінниччині затримали 22-річну дівчину, яка намагалась передати наркотики у виправну колонію, коли спроби не увінчалися успіхом, то вона поробила «закладки».

    Теги: наркотики Вінниччина жінка
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