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У Криму найманий робітник убив подружню пару за проукраїнську позицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Криму найманий робітник убив подружню пару за проукраїнську позицію
Підозрюваний у скоєному зізнався
фото з відкритих джерел

Зловмисник завдав українцям ударів дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину

У Ялті на території тимчасово окупованого Криму чоловік убив подружню пару з Дніпропетровщини за їхню проукраїнську позицію. Зловмисник заявив, що чоловік та жінка наполягали – Крим належить Україні, а також погано відгукувалися про Росію і керівництво країни. Про це повідомили російські ЗМІ.

Попередньо, слідство встановило, що чоловік працював за наймом у вбитого подружжя.

Згідно з даними камер відеоспостереження, вбивство сталося 29 вересня близько 10-ї години ранку. Зловмисник завдав українцям ударів дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину.

Пізніше росіяни показали затримання підозрюваного. Чоловік на відео зізнається у злочині.

Нагадаємо, трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир. 

 

Теги: вбивство слідство жінка чоловік відео росіяни

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