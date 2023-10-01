У Криму найманий робітник убив подружню пару за проукраїнську позицію

Зловмисник завдав українцям ударів дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину

У Ялті на території тимчасово окупованого Криму чоловік убив подружню пару з Дніпропетровщини за їхню проукраїнську позицію. Зловмисник заявив, що чоловік та жінка наполягали – Крим належить Україні, а також погано відгукувалися про Росію і керівництво країни. Про це повідомили російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, слідство встановило, що чоловік працював за наймом у вбитого подружжя.

Згідно з даними камер відеоспостереження, вбивство сталося 29 вересня близько 10-ї години ранку. Зловмисник завдав українцям ударів дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше росіяни показали затримання підозрюваного. Чоловік на відео зізнається у злочині.

Нагадаємо, трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир.