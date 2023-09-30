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Намісник монастиря в Криму поскаржився, що не може потрапити на прийом до Онуфрія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Намісник монастиря в Криму поскаржився, що не може потрапити на прийом до Онуфрія
Онуфрій відмовився спілкуватися з архимандритом Гавриїлом
фото з відкритих джерел

Архимандрит Гавриїл отримав різні відмови та причини, чому не може зустрітися з Онуфрієм

Архимандрит Гавриїл, намісник ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Паїсія Величковського в Криму, вже два місяці не може потрапити на прийом до митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної Церкви Московського патріархату. Про це архімандрит Гавриїл розповів в інтерв’ю виданню «Духовний Фронт України».

«Я вже два місяці його не бачив і не спілкувався. Я не можу потрапити до нього на прийом для того, щоб нормально розповісти про ситуацію в Криму, про все те, що відбувається в монастирі, настоятелем якого він є», – сказав Гавриїл.

Він також зазначив, що отримав різні відмови та причини, чому не може зустрітися з Онуфрієм. Спочатку йому радили «терпіти і молитися», а потім відмовили в можливості побачитися через відсутність приймальної або кабінету для зустрічей.

Він також розповів, що один з ченців монастиря в Криму був викликаний до управління ФСБ в Севастополі і отримав вказівку записувати на диктофон всі розмови з ним.

Він закликав митрополита Онуфрія надати йому можливість зустрітися і обговорити ситуацію в Криму.

«Найголовніше для мене – не треба мені матеріальної допомоги, оприділіть мене, де мені служити, де мені та братії жити, в якому храмі молитися», – сказав Гавриїл.

Архимандрит Гавриїл також спробував звернутися до інших осіб у Церкві, включаючи митрополита Антонія (Паканича), керуючого справами УПЦ (МП), але отримав від них відмову і пораду звернутися безпосередньо до свого настоятеля – митрополита Онуфрія (Березовського).

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

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Теги: влада стиль священник фронт собор король

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