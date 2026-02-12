У Луцьку експрацівниця ТЦК продавала військовозобов'язаним довідки з фальшивими діагнозами

Правоохронці затримала лучанку під отримання коштів за неправомріну діяльність

46-річна місцева мешканка Луцьку, що раніше працювала у ТЦК та СП, влаштувала бізнес на продажі довідок з фіктивними діагнозами для чоловіків призовного віку. Правоохоронці затримали фігурантку. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Волині.

Експраівниця ТЦК розробила схему власного незаконного збагачення. Жінка допомагала чоловікам отримувати довідки з неіснуючими діагнозами та обіцяла вплинути на медзаклади для цього. Завдяки цим довідкам військовозобов'язаним могли присвоїти групи інвалідності, що звільнило б їх від служби.

Жінка отримала неправомірну вигоду в $10 тис. доларів від військовозобов’язаного фото: Національна поліція України

За відповідні послуги лучанка отримувала вигоду у вигляді грошових виплат від клієнтів. Однак поліція затримала експрацівницю ТЦК, коли та отримувала чималу суму за свою діяльність.

Лучанка влаштувала бізнес на продажі довідок для чоловіків призовного віку з фіктивними діагнозами фото: Національна поліція України

«11 лютого жінка отримала неправомірну вигоду в 10 тисяч доларів від військовозобов’язаного за вирішення питання виготовлення медичної документації із зазначенням фіктивного діагнозу. «На гарячому» її і затримали правоохоронці», – повідомили у поліції. Затриманій повідомили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який вимагав гроші у колишнього військовослужбовця за безкоштовну державну послугу – оцінку стану здоров’я для встановлення групи інвалідності. Слідство встановило, що до однієї з медичних установ столиці звернувся ветеран Збройних сил.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що Міноборони України підготувало зміни, які виключають деякі хвороби з переліку, що визначає придатність до служби в армії. Нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання армії.