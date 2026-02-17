Жителю Хмельниччини загрожує довічне за зґвалтування 8-річної доньки співмешканки

На Хмельниччині до суду передано справу 48-річного чоловіка, який з 2017 року вчиняв насильство над малолітньою дитиною

Жителю Хмельницької області, який роками вчиняв насильство над малолітньою падчеркою, загрожує найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі

Прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Слідством встановлено, що з 2017 року збоченець систематично вчиняв щодо доньки своєї співмешканки розпусні дії.

«Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років», – повідомляють слідчі.

Не припинив і після того, як з матір'ю дівчинки розійшовся.

«Після розриву стосунків із матірʼю – продовжив злочини у власному помешканні, запрошуючи дітей під приводом спілкування зі спільним молодшим сином. Сину він вмикав мультфільми, а стосовно дівчинки вчергове вчиняв сексуальне насильство», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Також він погрожував потерпілій та її матері, щоб мовчали. Зрештою дівчинка наважилася розповісти про пережите, і мати звернулася до поліції. Гвалтівнику загрожує довічне.

