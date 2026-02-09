Головна Київ Новини
Інспектора Дніпровської РДА затримано за вимагання хабаря з власника автоматів із водою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інспектора Дніпровської РДА затримано за вимагання хабаря з власника автоматів із водою
За даними слідства, нспектор за $1,5 тис. пообіцяв «не помічати» автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем частини суми у розмірі $1 тис. 

У столиці викрито посадовця Дніпровської районної державної адміністрації, який налагодив схему системного збагачення на незаконних точках продажу води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури. 

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва інспектору відділу благоустрою та екології Дніпровської РДА повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від підприємця», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, нспектор за $1,5 тис. пообіцяв «не помічати» автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів
За даними слідства, нспектор за $1,5 тис. пообіцяв «не помічати» автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідчі прокуратури встановили, що інспектор за $1,5 тис. пообіцяв «не помічати» автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів. При цьому, повідомляє прокуратури, посадовець попередив, що у разі ненадання грошей, автомати негайно будуть демонтовані.

Правохоронці задокументували отримання посадовцем частини суми у розмірі $ 1 тис.
Правохоронці задокументували отримання посадовцем частини суми у розмірі $ 1 тис.
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем частини суми у розмірі $1 тис. 

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА). За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги.  

До слова, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.

