Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу

За попередньою інформацією, від атаки ніхто не постраждав

Російські терористи завдали ракетного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу. Ціллю ворога стала інфраструктура міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Посадовець закликав містян перебувати в укриттях до відбою. Водночас інших деталей про російський удар він не розповів.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого окупанти атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Глава держави наголосив, що загроза ракетного терору залишається високою, тому основні зусилля в Мюнхені були спрямовані на отримання специфічних засобів ППО.