Українка, яка впала у прірву в Іспанії, померла

МЗС заявило про смерть українки в Іспанії

Українка, яка упала у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише РБК-Україна.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів.

26-річна туристка з України захотіла зробити селфі на популярній пам'ятці «Балкон Середземномор'я» в іспанському місті Бенідорм.

«Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої», –заявили в МЗС.

Нагадаємо, про інцидент з українкою першими повідомили іспанські ЗМІ. Спочатку було відомо, що громадянка впала у море, коли робила селфі, після чого її відправили у лікарню міста Аліканте.

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