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    Українка, яка впала у прірву в Іспанії, померла

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    Туристка травмувалася, коли робила селфі - Українка, яка впала у прірву в Іспанії, померла
    Туристка травмувалася, коли робила селфі
    Фото з відкритих джерел

    МЗС заявило про смерть українки в Іспанії

    Українка, яка упала у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише РБК-Україна.

    Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів.

    26-річна туристка з України захотіла зробити селфі на популярній пам'ятці «Балкон Середземномор'я» в іспанському місті Бенідорм.

    «Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої», –заявили в МЗС.

    Нагадаємо, про інцидент з українкою першими повідомили іспанські ЗМІ. Спочатку було відомо, що громадянка впала у море, коли робила селфі, після чого її відправили у лікарню міста Аліканте.

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    Теги: МЗС ЗМІ селфі Іспанія смерть час море
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    Українка, яка впала у прірву в Іспанії, померла