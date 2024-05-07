«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії.

«Інавгурація» Путіна, запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці, затримання агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського. «Главком» склав добірку новин 7 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

«Інавгурація» Путіна

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії. 71-річний Путін склав президентську присягу на церемонії у Кремлівському палаці Москви, на якій були присутні високопоставлені російські політики та високопоставлені особи, хоча були відсутні представники Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та більшості членів Європейського Союзу.

Виступаючи після прийняття присяги, Путін сказав, що не виключає діалог із Заходом, але він має бути на рівних, а Росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами, які він назвав «більшістю у світі».

Apple представила нові iPad Air і Pro

Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів – iPad Air і iPad Pro.

Компанія вперше за два роки оновила iPad Air, представивши дві моделі з діагоналлю 11 і 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймові планшети Air. Обидві моделі отримали чіп M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам’ять для обох моделей становить 128 гігабайтів, максимальна – терабайт.

Нові 11- і 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше використовувалися LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить усього 5,1 міліметра – за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі становить 5,3 мм.

Обидві моделі Pro отримали новітній процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro – з нанотекстурним покриттям.

Затримання агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем

Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Умєров зазначив, що це стратегічний крок для України в умовах наростаючої загрози з боку Росії. Для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону.

Запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці

Сьогодні, Солом’янський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт на два місяці митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луку (Андрій Коваленко).

Як зазначається, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ МП відправили під нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 22:00 до 6:00. 1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.