Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії.

«Інавгурація» Путіна, запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці, затримання агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського. «Главком» склав добірку новин 7 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

«Інавгурація» Путіна

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії. 71-річний Путін склав президентську присягу на церемонії у Кремлівському палаці Москви, на якій були присутні високопоставлені російські політики та високопоставлені особи, хоча були відсутні представники Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та більшості членів Європейського Союзу.

Виступаючи після прийняття присяги, Путін сказав, що не виключає діалог із Заходом, але він має бути на рівних, а Росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами, які він назвав «більшістю у світі».

Apple представила нові iPad Air і Pro

Компанія Apple під час онлайн-презентації Let Loose представила нові моделі своїх планшетів – iPad Air і iPad Pro.

Компанія вперше за два роки оновила iPad Air, представивши дві моделі з діагоналлю 11 і 13 дюймів. Раніше Apple не випускала 13-дюймові планшети Air. Обидві моделі отримали чіп M2, який працює на 50% швидше, ніж попереднє покоління. Базова пам’ять для обох моделей становить 128 гігабайтів, максимальна – терабайт.

Нові 11- і 13-дюймові iPad Pro отримали екран OLED (раніше використовувалися LCD-екрани). Товщина 13-дюймової моделі становить усього 5,1 міліметра – за заявою Apple, це найтонший пристрій в історії компанії. Товщина 11-дюймової моделі становить 5,3 мм.

Обидві моделі Pro отримали новітній процесор M4 (у попередньому поколінні використовувався чип M2). Крім того, Apple вперше представила матові Pro – з нанотекстурним покриттям.

Затримання агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем

Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Умєров зазначив, що це стратегічний крок для України в умовах наростаючої загрози з боку Росії. Для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону.

Запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці

Сьогодні, Солом’янський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт на два місяці митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луку (Андрій Коваленко).

Як зазначається, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ МП відправили під нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 22:00 до 6:00. 1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Читайте також:

Теги: путін росія Володимир Зеленський президент інавгурація СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою є справжня причина нападу Росії на Україну
Хто чи що в Україні винний у нападі Росії?
Сьогодні, 11:33
Згідно з конвенцією, учасником якої є і РФ, ніхто не повинен втручатися в роботу GPS
Естонія звинуватила Росію у збоях GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря
3 травня, 04:50
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
1 травня, 07:43
Президент Франції заговорив про важливість ядерної зброї
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
29 квiтня, 08:37
«Ще до війни Путін ретельно вибудовував глобальну корупційну мережу впливів»
Путін та глобальна корупція
27 квiтня, 15:53
Відеоблогер та журналіст Роман Цимбалюк програмує свою аудиторію на віру у перемогу
Роман Цимбалюк: Мені достеменно відомо, навіщо Навальний летів у Москву Інтерв'ю
26 квiтня, 11:00
Договір про космос 1967 року забороняє країнам, що його підписали, включно з Росією і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю»
США і Росія готуються до боротьби в космосі через ядерну зброю – Reuters
24 квiтня, 08:13
Інфляція може не дати Байдену знову сісти у крісло президента, натомість стане шансом для Трампа
Інфляція у США може стати «чорною міткою» для президентства Байдена
12 квiтня, 13:03
Пошкоджень зазнала будівля «Газпрому»
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)
12 квiтня, 12:57

Події в Україні

«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
Був одним з наймолодших оборонців «Азовсталі»: на фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич
Був одним з наймолодших оборонців «Азовсталі»: на фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич
Агенти ФСБ готували вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО (фото)
Агенти ФСБ готували вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО (фото)
Ієрарха УПЦ МП Луку, який виправдовував агресію РФ, суд відправив під нічний домашній арешт
Ієрарха УПЦ МП Луку, який виправдовував агресію РФ, суд відправив під нічний домашній арешт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
79K
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
13K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
11K
Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні
7362
Українці активно отримують громадянство Чехії
4776
Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії – польська контррозвідка

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua