$100 тис. за вбивство. Викрито групу, яка готувала резонансні злочини в Україні

Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО. Серед них, за даними генпрокурора Руслана Кравченко, був заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до $100 тис., залежно від статусу особи. За результатами спільних дій затримано керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами, коли відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем РФ. До її складу резидент підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом.

Згодом агентів розподіляли на групи. Перша з них – відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – «кілери», які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Встановлено, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов. Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і «звітували» резиденту.

За наявними даними, російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні. Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.



Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затримано агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.