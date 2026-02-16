Головна Одеса Новини
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах Одеси
Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з ФСБ
фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агентку ФСБ. Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари РФ по енергетичній інфраструктурі портового міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, головним завданням фігурантки було знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр. Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси фото 1

За обіцянку «швидких підробітків» агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів. Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.

Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси фото 2

Зібрану інформацію фігурантка через месенджер передавала куратору від ФСБ. Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, «звітувала» про етапи відновлювальних робіт на об’єктах.

Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси фото 3

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли, повернувшись після розвідвилазки, вона саме готувала «доповідь» для куратора з РФ. Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України раніше викрили подвійного агента, який намагався проникнути до СБУ, щоб передавати дані Росії. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення. 

Теги: російські агенти СБУ Одеса

