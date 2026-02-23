Головна Країна Кримінал
Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова
Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
фото: прокуратура України

Жінці обрали запобіжний захід на 60 діб, досудове розслідування проводить СБУ

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

За її словами, вона також не усвідомлювала, що людина, з якою вона контактувала, перебувала в Росії. Прокурор і слідчий наполягали на обранні найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави. Після розгляду клопотання суд пішов до нарадчої кімнати та ухвалив відповідне рішення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Справу відкрито за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, а також за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило нові подробиці про особу затриманої. Завдяки розгалуженій системі відеомоніторингу Львова, правоохоронцям вдалося відновити повну хронологію подій. На опублікованому відео видно, як жінка залишає пакунок поблизу магазину незадовго до вибуху у сміттєвому баку.

