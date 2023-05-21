У містечку на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, серед них ексмер

Наразі триває робота слідчо-оперативної групи поліції

На Полтавщині, у місті Лохвиці, чоловік застрелив двох сусідів та сусідку, а потім підірвався на гранаті. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавщини Євген Рогачов.

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Відомо, що стріляв 53-річний місцевий житель Лохвиці. Від його куль загинули 67-ми 47-річний чоловіки та 63-річна жінка. Він поцілив в людей зі гладкоствольної зброї, після чого повернувся у свій дім та підірвав себе гранатою. Внаслідок вибуху сталася невелика пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Наразі триває робота слідчо-оперативної групи поліції. Працюють криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП.

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«За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», – ідеться у повідомленні поліції.

Місцеві ЗМІ, зокрема, Telegram-канал «Свободный», з посиланням на власні джерела, повідомляють, що 47-річний вбитий – це В’ячеслав Демчук, міський голова Лохвиці у 2010-2015 роках.

За заявою джерела «Рух Чесно», чоловік працював директором у місцевому спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України. У 2020 році намагався переобратися міським головою та паралельно балотувався до Полтавської обласної ради за списками «РПЛ».

За інформацією місцевого видання «Полтавщини», у потрійному вбивстві підозрюють Олександра Сову. Ймовірно, злочин стався через побутовий конфлікт.

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Нагадаємо, рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях.