У Нових Санжарах жінка, яка відправила через Telegram власні інтимні відео, отримала вирок

В матеріалах справи дії жінки описані як такі, що «…містять цинічну, непристойну, спеціальну демонстрацію геніталій»

Суд постановив конфіскувати у власність держави мобільний телефон жінки, бо він є знаряддям злочину

11 липня Новосанжарський районний суд виніс вирок жінці за виготовлення та збут продукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України). Її оштрафували на 34 тис. грн. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, у лютому 2023-го року жінка зняла на свій телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала на своєму телефоні. А 19 лютого через Telegram надіслала їх іншому користувачу меседжера. В матеріалах справи дії жінки описані як такі, що «…містять цинічну, непристойну, спеціальну демонстрацію геніталій, не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти та містять порнографічний зміст…».

Судово-мистецтвознавча експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру. 5 липня 2023 року обвинувачена уклала угоду про визнання провини з прокурором. А 10 липня Новосанжарський суд затвердив цю угоду та призначив жінці 34 тис. грн штрафу.

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Також суд постановив конфіскувати у власність держави мобільний телефон жінки, бо він є знаряддям злочину.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, 25 квітня 2022 року Крюківський райсуд Кременчука виніс вирок трьом молодим жінкам, які продавали свої інтимні фото та відео в Telegram. Їм призначили умовне покарання та зобов’язали відшкодувати 27,5 тис. грн, які витратили на експертизу.