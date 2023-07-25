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Печерський райсуд Києва відправив нардепа Пономарьова у СІЗО (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Печерський райсуд Києва відправив нардепа Пономарьова у СІЗО (відео)
Нардепу Пономарьову загрожує до 15 років увʼязнення
фото з відкритих джерел

Суд відправив народного депутата у СІЗО на два місяці без права внесення застави

Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Нардепу загрожує до 15 років увʼязнення.

24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Пономарьову підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області. За даними СБУ, Пономарьов перереєстрував свої компанії за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» російських банків. Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ті облаштували фортифікаційні споруди. Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України.

Нагадаємо, 24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Пономарьову підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області.

До слова, за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.

Теги: суд депутат Офіс Генерального прокурора СІЗО Опозиційна платформа — За життя

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