Печерський райсуд Києва відправив нардепа Пономарьова у СІЗО (відео)

Суд відправив народного депутата у СІЗО на два місяці без права внесення застави

Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Пономарьову підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області. За даними СБУ, Пономарьов перереєстрував свої компанії за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» російських банків. Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ті облаштували фортифікаційні споруди. Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України.

Нагадаємо, 24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Пономарьову підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області.

До слова, за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.