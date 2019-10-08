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    На Київщині судитимуть чоловіка, що вбив свою матір

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    <div class="alt">Смерть жінки настала в результаті крововтрати, шоку та численних переломів кісток</div> <div class="copy"></div> - На Київщині судитимуть чоловіка, що вбив свою матір
    Смерть жінки настала в результаті крововтрати, шоку та численних переломів кісток
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до 10 років тюрми

    У Київській області судитимуть чоловіка, який наніс смертельні тілесні ушкодження своїй матері.

    «За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури Київської області до суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця села Красилівка, який заподіяв умисні тяжкі тілесні ушкодження своїй матері, що спричинили смерть останньої, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України», - повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку цього року, у вечірню пору доби, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, мешканець села Красилівка, у будинку, де він спільно проживав зі своєю матір’ю, наніс останній удари ногами та руками, внаслідок чого потерпіла отримала численні переломи кісток скелета із розвитком крововтрати та шоку, які є небезпечними для життя та мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті», - йдеться в повідомленні.

    За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

    Раніше про трагедію повідомляла поліціяЗі слів слідчих, причиною конфлікту між найріднішими людьми могло стати те, що чоловік начебто виявив відсутність своїх грошей, нібито їх взяла матір.

    прокуратура суд кримінал вбивство Київщина жінка чоловік
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