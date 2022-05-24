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    Кримінал

    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)

    За місцем мешкання колаборанта правоохоронці вилучили зброю, радянську та комуністичну символіку - У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)
    За місцем мешкання колаборанта правоохоронці вилучили зброю, радянську та комуністичну символіку
    фото: Нацполіція

    Мешканець Запоріжжя відкрито підтримував дії окупантів

    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра», який відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ на територію України та дії окупантів. Про це повідомляє Нацполіція.

    У помешканні чоловіка оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі відділу поліції виявили та вилучили автомат АКСу та кілька магазинів із набоями до нього, рації, набої різного калібру, а також заборонену в Україні радянську та комуністичну символіку.

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    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)
    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)
    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)

    Громадянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.

    До слова, у Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного хлопця, який агітував за «рускій мір», вивчити гімн України, розділ з Конституції, пісню про Бандеру, та вірш «Любіть Україну».

    Теги: Національна поліція України Запоріжжя росія окупанти кримінал війна Україна окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського міра» (фото)