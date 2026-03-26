У Запоріжжі затримано чоловіка, який видавав себе за жінку та ховався від ТЦК (фото)

Чоловік перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію

Чоловік змінив зовнішність, аби ухилитися від служби

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який перевдягнувся у жінку, щоб уникнути мобілізації. Він одягнув перуку та жіноче пальто і прямував по каву. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Запорізькій області, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 49-річний чоловік, який перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Зазначається, що він змінив зовнішність, аби ухилитися від служби.

«Поліцейські його затримали та доставили до об’єднаного районного РТЦК та СП Запоріжжя», – зауважили поліцейські.

Нагадаємо, 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області, одягнений у жіночий одяг і перуку намагався незаконно перетнути кордон, доводячи, що він – жінка. За інформацією ДПСУ, чоловік мав при собі паспорт сестри.

До слова, чоловік хотів незаконно перетнути кордон з Румунією. Для цього він одягнув жіноче вбрання та прикинувся німим від народження. У цьому йому допомогла дружина, яка назвала його своєю сестрою.

Зокрема, поблизу українсько-угорського кордону на Закарпатті затримали трьох військовозобов'язаних чоловіків, один із яких був переодягнений у жінку.