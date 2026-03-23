Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)

Співробітники ТЦК у Києві
фото: Суспільне/Ілюстративне

Народний депутат України Олександр Федієнко став свідком спільної роботи представників Територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції у Подільському районі столиці. Про свій досвід спілкування з військовими зранку 23 березня нардеп повідомив у соцмережах, опублікувавши відповідне відео, інформує «Главком».

За словами Федієнка, представники ТЦК та поліції проводили заходи, які, як вони пояснили депутату, спрямовані на пошук осіб, що вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ). Цей факт здивував парламентаря.

«Дивна історія, я був впевнений, що ТЦК точно не повинен займатися СЗЧ — це питання більше Військової служби правопорядку (ВСП)», – зауважив Олександр Федієнко.

Нардеп зазначив, що загалом процес спілкування з громадянами відбувався в межах норми, проте його занепокоїла неможливість ідентифікувати деяких учасників заходів. Люди були у балаклавах, що закривали обличчя, та мали одяг «з ознаками військової форми». За словами парламентаря, лише один військовослужбовець мав усі належні шеврони. 

Протягом сорока хвилин спостереження Федієнко не зафіксував фактів «силової мобілізації» чи примусового заштовхування громадян до автівок. Проте один інцидент здався йому підозрілим: поліція разом із одним із перехожих, до якого виникли питання, кудись поїхала. Слідом за ними вирушив і керівник групи ТЦК на автомобілі Duster.

«Я хотів бути їм третім, але не встиг», – іронічно додав депутат. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Під час відеозвернення Олександр Федієнко також торкнувся соціального аспекту служби. Він підкреслив, що у Верховній Раді продовжуватиме домагатися підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ.

Народний депутат підсумував, що зробив для себе певні висновки з побаченого і планує надіслати запити до профільних структур, щоб з'ясувати правомірність залучення ТЦК до розшуку осіб, які вчинили СЗЧ.

Раніше Олександр Федієнко повідомляв про можливі порушення під час роботи мобільного блокпоста в Києві, де його зупинили представники поліції та територіального центру комплектування. За словами Федієнка, під час перевірки він звернув увагу на відсутність ідентифікаційних елементів у правоохоронців. Депутат також заявив про порушення з боку представника територіального центру комплектування. Він підкреслив, що має намір контролювати ситуацію та працювати з державними інституціями для вирішення проблеми. Водночас Федієнко зазначив, що в суспільстві існують різні оцінки практики примусової мобілізації.

Нагадаємо, під час переведення з батальйонів резерву військових після самовільного залишення частини (СЗЧ) враховуються рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Такі ж листи від військових частин забезпечення до уваги не беруться. У Генштабі ЗСУ запевнили, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звертаються із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або іншої військової частини.

Раніше військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії.

Також «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. Кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

