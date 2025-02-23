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Диво на кордоні. «Німий» чоловік, який прикинувся жінкою, заговорив

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Диво на кордоні. «Німий» чоловік, який прикинувся жінкою, заговорив
Закарпатець одягнув куртку та спідницю дружини та прихопив ще декілька жіночих аксесуарів, зокрема, сумочку
фото: ДПСУ

Прикордонникам дружина військовозобов'язаного, яка хотіла виїхати з ним до Румунії, повідомила, що це її німа сестра від народження

Чоловік хотів незаконно перетнути кордон з Румунією. Для цього він одягнув жіноче вбрання та прикинувся німим від народження. У цьому йому допомогла дружина, яка назвала його своєю сестрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Повідомляється, що ситуація відбувалася на контрольному посту, розташованому на околиці села Теково, що на Закарпатті. Там прикордонники Мукачівського загону зупинили таксі, у якому їхали дві пасажирки. Під час опитування одна з жінок повідомила, що її супутниця доводиться їй сестрою та що вона є німою від народження.

Однак під час перевірки документів з’ясувалося, що насправді німа сестра є чоловіком закарпатки. Чоловік зізнався, що мав намір незаконно покинути територію України.

«З метою уникнення перевірки подружжя вигадало план, який полягав у перевтіленні чоловіка в жінку. Відтак, закарпатець одягнув куртку та спідницю дружини, наніс на обличчя макіяж, прихопив ще декілька жіночих аксесуарів, зокрема, сумочку. Далі, викликавши таксі, чоловік разом із коханою дружиною вирушив у напрямку кордону», – йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.

До слова, на Одещині судили чоловіка, який відмовився служити, посилаючись на нібито релігійні переконання. Він також відмовився від служби, оскільки він має двох дітей і наразі його дружина вагітна втретє.

«Однак на пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву «Отче наш» або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий), – йдеться у вироку.

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Теги: Закарпаття кордон прикордонники військовозобов'язаний

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