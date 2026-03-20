РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина

Окупанти завдали два удари

У ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Окупанти завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Унаслідок атаки 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик отримали поранення.

Нагадаємо, ввечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка.

Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Мер уточнив, що удар стався поблизу навчального закладу.