РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина
У ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».
Окупанти завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки.
Унаслідок атаки 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик отримали поранення.
Нагадаємо, ввечері, 19 березня, російські терористи обстріляли дронами Запорізьку область. У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки загинула 44-річна жінка.
Також у ніч на 20 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста. Мер уточнив, що удар стався поблизу навчального закладу.
Читайте також:
