Убивство 21-річної дівчини на Буковині: суд взяв під варту батька та сина

На Буковині взяли під варту батька та сина, яких підозрюють у вбивстві 21-річної жінки
Суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям села Колінківці Чернівецького району в умисному вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За клопотанням прокурорів суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

«За даними слідства, ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт. Під час сварки жінка повідомила, що разом із малолітньою дитиною планує поїхати до своєї матері. У сварку втрутився 47-річний свекор – він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син, не лише не зупинив батька, а й допоміг приховати злочин», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що після того, як жінка перестала подавати ознаки життя, підозрювані, зв’язали потерпілій руки та ноги. Зокрема, дівчині натягнули на голову поліетиленовий пакет, вивезли тіло господарською тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном та закопали на городі.

«Упродовж кількох днів після вбивства чоловіки намагалися створити видимість зникнення жінки. Зокрема, 23-річний чоловік звернувся до поліції із заявою про її зникнення, а також надсилав повідомлення на телефон дружини із проханнями повернутися додому та переказував кошти на її банківську картку з призначенням платежу «повернись», – наголошує прокуратура.

8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії через стискання органів шиї петлею.

Теги: вбивство Чернівецька область Буковина

