Задушив невістку та закопав на городі: поліцейські Буковини затримали вбивцю

Надія Карбунар
Обох підозрюваних поліцейські затримали
Чоловік розповів правоохоронців, що після сварки дружина пішла з дому і не повернулася

На Буковині співробітники поліції оперативно розкрили особливо тяжкий злочин – умисне вбивство 21-річної жительки села Колінківці, тіло якої було виявлено закопаним на території господарства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області.

Повідомлення про зникнення 21-річної жительки Чернівецького району надійшло до правоохоронців від її чоловіка 4 травня. Він розповів, що після сварки дружина пішла з дому і не повернулася.

«Одразу після надходження інформації про зникнення жінки поліцейські розпочали масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій з метою встановлення її місця перебування та обставин зникнення. Під час роботи на місці та детального аналізу зібраної інформації поліцейські вийшли на слід причетного до злочину. Встановлено, що до зникнення буковинки виявився причетний 47-річний місцевий житель, її свекор та чоловік. Між ними 1 травня виник конфлікт, у ході якого чоловік задушив невістку. Свідком умисного вбивства став 23-річний чоловік загиблої. Аби приховати злочин, зловмисник разом із сином закопали тіло жінки на городі неподалік власного будинку та провели культивацію земельної ділянки, – розповів начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи ГУНП в Чернівецькій області Сергій Бузумурга. 

На місце події одразу прибули правоохоронці, спеціалісти-криміналісти, судмедексперти, кінологи та працівники обласної прокуратури. Вони виявили закопане на городі тіло жінки. Руки загиблої були зв’язані, а на голові – поліетиленовий пакет. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу. З місця події вилучено низку речових доказів.

Фігурант разом із сином намагалися ввести слідство в оману та приховати реальні обставини події, створивши видимість нібито жінка зникла безвісти. Також крім повідомлення до поліції про зникнення, вони надсилали їй повідомлення повернись додому, ми тебе чекаємо та здійснювали незначні перекази коштів на банківську картку загиблої з призначенням платежу «повернись».

Попри це, завдяки злагодженим діям оперативників та слідчих поліції, злочин було розкрито, а обох фігурантів поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ними проводять слідчі дії.

За вказаним фактом слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 8 травня у Шептицькому на Львівщині знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовою раною в живіт. Тіло виявили поблизу річки Західний Буг. 

Також у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що у Дніпрі 16-річний підліток застрелив свого 17-річного товариша під час демонстрації зброї – хлопцю оголосили підозру у вбивстві через необережність.

До слова, у лютому цього року на Львівщині стався інший резонансний злочин: чоловік застрелив власних дітей, а потім і себе. Родину характеризували як благополучну.  

