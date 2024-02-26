Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною

Польські фермери планують розпочати протест 1 березня

Польські фермери вирішили почати блокаду також на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Литвою у межах своїх протестів. Про це повідомляє Lrt.

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Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля пункту пропуску між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.

Акція протесту почнеться з 10 години ранку 1 березня.

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«Це не буде повна блокада пункту перетину кордону. Ми, фермери, разом з представниками польської влади хочемо перевіряти, що везуть у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті, які можуть везти агропродукцію… Якщо це зерно та інша агропродукція, ми хочемо знати, звідки і як вона прямує, щоб розуміти обсяги», – сказав він.

Фермери обіцяють безперешкодно пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.

«Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси ігнорують… Питання про блокаду на литовському кордоні виникло, коли ми почали думати, як збільшити тиск на польську владу», – сказав він.

Як повідомлялося, польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері.

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Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні.

Нагадаємо, у Польщі вчетверте за місяць розсипано українське зерно.

«Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив Кубраков.

Стало відомо, що польські перевізники відновлять протести на кордоні.

Перевізники скаржаться, що їх нібито витісняють із ринку українці. Вони також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл з листопада 2023 року.