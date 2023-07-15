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Україна передає Інтерполу дані про колаборантів-утікачів у Європі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна передає Інтерполу дані про колаборантів-утікачів у Європі
Фото колаборантів із заявок, переданих до Інтерполу
фото: скриншот із Facebook-сторінки Сергія Болвінова

Болвін: «Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця»

Національна поліція України почала передавати Інтерполу інфомацію про колаборантів, які втекли до країн Європейського союзу. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, далеко не всі колаборанти тікають до Росії. Деякі зралники переховуються в Європі, де кажуть, що вони українці, які постраждали від війни.

«Тому вирішили дістати їх і там. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні», – наголосив Болвін.

Він додав, що юридично це є підставою для того, щоб повернути їх на територію України та судити за нашим законодавством.

«Вирахувати їх нам допомагають справжні українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів», – пояснив Болвін.

Наразі Інтерполу передали інформацію вже про 25 таких втікачів.

«…окремо звертаюся до всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі. Пишіть нам – повідомляйте дані такої людини та країну, у якій вона переховується. А ми – зробимо свою роботу. Не дамо їм спокою навіть закордоном», – закликав начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області.

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Фото колаборантів із заявок, переданих до Інтерполу
фото: Facebook / Сергій Болвінов

Нагадаємо, колаборанти в тимчасово окупованій Луганській області готуються до втечі в Росію.

До слова, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП), який допомагав рашистам під час окупації Київщини.

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Теги: колабораціонізм Інтерпол Національна поліція України

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