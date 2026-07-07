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В Одесі 10-місячний малюк став жертвою «дитячого» кохання підлітків

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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В Одесі 10-місячний малюк став жертвою «дитячого» кохання підлітків
В Одесі 10-місячний малюк загинув у родині підлітків
фото: magnific

Як з’ясувалося, родина давно потребувала допомоги, але робота соцслужб обмежилася «профілактичною бесідою»

В Одесі сталася трагедія, яка сколихнула громадськість. Десятимісячне немовля померло після того, як, за попередніми даними, захлинулося їжею, залишившись без нагляду дорослих. «Главком», з посиланням на допис народного депутата України Павла Сушка розповідає, як бюрократія та неготовність до дорослого життя двох підлітків призвели до страшної смерті маленької дитини.

За попередніми даними розслідування, трагедія відбулася через фатальну безвідповідальність органів соціального захисту. Так, юні батьки, яким виповнилося лише по 16 років, вирішили ненадовго піти з дому, залишивши 10-місячне немовля у квартирі абсолютно наодинці. Коли підлітки повернулися, хлопчик уже не подавав ознак життя.

На місце події екстрено прибула бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі до останнього намагалися реанімувати малюка, проте всі зусилля виявилися марними – медикам довелося констатувати смерть.

«Медики боролися за життя дитини, однак врятувати її не вдалося. Попередня причина смерті – аспірація їжею», – повідомив деталі нардеп.

Павло Сушко звертає увагу, що батьки загиблого немовляти самі є неповнолітніми – кожному з них по 16 років. Більше того, поки медики боролися за життя дитини, спливли шокуючі подробиці про важкий психоемоційний стан 16-річної матері дитини та спробу самогубства, а також про тотальну байдужість соціальних служб, які обмежилися лише підписом на папері.

Виявляється, після того, як до поліції надійшло звернення щодо матері дитини через спроби самогубства, Служба у справах дітей направила сім'ю до Центру соціальних служб із рекомендацією поставити її на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах, та надати необхідну соціальну підтримку. От тільки, за інформацією нардепа, соціальні служби просто провели профілактичну бесіду.

«Робота із сім'єю фактично обмежилася профілактичною бесідою, інформуванням про перелік соціальних послуг та отриманням письмової відмови від їх отримання», – зазначив Павло Сушко.

По цій причині парламентар закликав ретельно перевірити, чи всі відповідальні служби виконали свої обов'язки належним чином і чи можна було запобігти трагедії.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини смерті дитини. Також очікуються результати судово-медичної експертизи, які мають остаточно підтвердити причину загибелі немовляти.

Трагедія вкотре порушила питання про необхідність ефективної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо коли батьки самі є неповнолітніми. Фахівці наголошують, що діти раннього віку потребують постійного нагляду, адже навіть кілька хвилин без дорослих можуть призвести до непоправних наслідків.

Ця ситуація вкотре підняла питання, що чиновники часто задовольняються підписом на папері замість того, щоб боротися за безпеку українських дітей у кризових родинах.

Наразі тривають слідчі дії, які мають визначити ступінь провини як самих батьків, так і відповідальних службових осіб.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ в ніч проти 6 липня російська ракета впала просто на територію дитячого майданчика поблизу житлових будинків. Опубліковані кадри з місця події вкотре демонструють, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, наражаючи на смертельну небезпеку мирних жителів.

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Теги: Національна поліція України трагедія діти Одеса смерть злочин

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