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Масштабна ДТП на трасі Київ-Переяслав: четверо загиблих, серед поранених є діти (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масштабна ДТП на трасі Київ-Переяслав: четверо загиблих, серед поранених є діти (фото)
ДТП на трасі Київ-Переяслов поблизу села Рогозів
фото? ДСНС Київщини

Від удару під час зіткнення автомобілі спалахнули

Уранці 22 червня на автодорозі Київ–Переяслав поблизу села Рогозів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про аварію в Бориспільському районі надійшло до Служби порятунку о 07:24 ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники.

В результаті аварії загинули четверо людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості
В результаті аварії загинули четверо людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості
фото: ДСНС Київщини

Як з'ясувалося, від удару під час зіткнення автомобілі спалахнули. «Загинули чотири особи, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту надзвичайники деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох загиблих», – йдеться у повідомленні ДСНС області.

У відомстві зазначили, що обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, на Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 57-річний чоловік. Аварія сталася днями на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик. За попередніми даними правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Citroen C-Elysee під час руху виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF.

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Теги: ДТП Київщина

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