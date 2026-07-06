Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)

У ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ

У столиці під час російської атаки ракета впала на території дитячого майданчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Реальний Київ».

Боєприпас упав неподалік житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.