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Четверо людей зникли на Дністрі під Чернівцями, троє з них – діти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Четверо людей зникли на Дністрі під Чернівцями, троє з них – діти
Рятувальники вийшли на воду разом із місцевими жителями на човнах
фото: ДСНС Буковини

ДСНС: пошукова операція триває у двох селах Чернівецької області одночасно

У Чернівецькій області на річці Дністер зникли четверо людей – чоловік і троє дітей. Надзвичайні події сталися 24 червня у двох різних районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Репужинці: зникли чоловік і двоє дітей

У селі Репужинці Чернівецького району під час купання зникли чоловік 1976 року народження та двоє дітей 2018 року народження. Їх шукають рятувальники ДСНС та поліція з безпілотником і службовим собакою, медики, а також місцеві жителі, які вийшли на воду з власними човнами.

Мошанець: шукають підлітка

У селі Мошанець Дністровського району під час відпочинку на річці зник хлопець 2010 року народження. Окрім місцевих рятувальників, зранку до операції долучиться група водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області.

Трагічна статистика літнього сезону

Обидві події на Буковині – частина тривожної картини по всій Україні. Лише цього тижня на Закарпатті рятувальники підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика, якого шукали понад дві доби. На Івано-Франківщині у Дністрі знайшли тіло підлітка 2013 року народження, який зник у Галичі. У Тернополі 24 червня під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина.

ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил безпеки на воді: купатися лише в облаштованих місцях, не заходити у воду в стані сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить.

Нагадаємо, з початком літнього сезону трагедії на воді фіксують по всій Україні. Того ж дня, 24 червня, у Тернополі під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина – рятувальники дістали її з води, але врятувати не змогли. За даними ДСНС, лише протягом червня минулого року на воді загинули 98 людей, серед них – восьмеро дітей.

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Теги: ДСНС статистика потонули рятувальники Чернівецька область поліція річка чоловік Буковина

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