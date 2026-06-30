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На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти
Через негоду постраждали люди
фото: Національна поліція

Унаслідок удару семеро людей втратили свідомість

У селі Озеро на Волині 29 червня блискавка влучила поблизу водойми. Унаслідок цього постраждали семеро людей, з них четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

«Так, в с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього семеро людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські звернулися до громадян:

  • Під час негоди закликаємо бути більш обережними.
  • За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд.
  • У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.
  • Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.
  • У випадку надзвичайних ситуацій або якщо ви потребуєте допомоги – телефонуйте на лінію 102.

Нагадаємо, у Львові унаслідок ураження блискавкою була госпіталізована шестирічна дівчинка. За даними міського голови, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

Теги: Волинська область негода

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