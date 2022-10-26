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Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі»

Надія Клочко
glavcom.ua
Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі»
ДБР веде кримінальне провадження за результатами ревізії діяльності «Нафтогазу України»
фото з відкритих джерел

Тимчасова спеціальна комісія Ради добиватиметься повернення Андрієм Коболєвим премії за перемогу «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі

Бюро економічної безпеки, яке веде кримінальне провадження за результатами ревізії господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», надало Тимчасовій спеціальній комісії (ТСК) Верховної Ради частину деякі матеріали перевірки. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко – голова ТСК, що була створена для вивчення питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та під час збройної агресії РФ.

За словами Кучеренка, наразі члени ТСК вивчають передані їм документи.

«Акт ревізії переданий нам для роботи й наші експерти починають їх аналізувати. У мене є величезне бажання довести цю справу до логічного результату», – зазначив депутат.

Кучеренко повідомив, що наразі надано дозвіл на розголошення даних стосовно можливих зловживань посадових осіб «Нафтогазу» у 2018-2019 роках. За його словами, ці зловживання призвели до несплати до бюджету величезної суми – 75 млрд грн.

При цьому, народний депутат оприлюднив кілька сторінок документів, з яких випливає, що Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами «Нафтогазу».

Також, як свідчать документи, службових осіб компанії підозрюють у завищенні протягом 2018-2019 років валових витрат «Нафтогазу» та у зловживаннях з проведенням бухгалтерських та податкових звітностей.

«Вважаю це дуже серйозним результатом роботи ТСК», – наголосив Кучеренко..

Нардеп також анонсував гучні рішення за результатами вивчення матеріалів ревізії. Так, за його словами, якщо дійсно були порушення й були нараховані членам «Нафтогазу» зайві премії, то далі ТСК вживатиме заходів для того, щоб ці премії були повернуті. Він також наголосив, що ТСК наполягатиме на проведенні повного аудиту компанії за 2019-2022 роки.

Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі» фото 1
Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі» фото 2
Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі» фото 3
Коболєв може залишитися без премії: результати ревізії у «Нафтогазі» фото 4

Зазначимо, раніше Тимчасова комісія Верховної Ради виявила, що підтримання доходів «Нафтогазу» несло загрозу енергетичній незалежності України і здійснювалося за рахунок іншої державної компанії – Оператора газотранспортної системи України, що нанесло їй суттєвий фінансовий збиток.

Також в ТСК стверджували, що в сховищах немає тієї кількості газу, про яку звітує «Нафтогаз». І добивалися, щоб «Нафтогаз» оприлюднив закриту від всієї країни інформацію про газ українського видобутку.

Нагадаємо, НАБУ відкрило провадження за фактом виплати премій Андрію Коболєву. Справу порушено за статтею 364 КК – зловживання службовим становищем. 1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукали будинок і офіс колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Раніше ексглава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив, за що чиновники компанії отримали багатомільйонні премії, хоча «Нафтогаз» зазнав значних збитків.

Теги: Верховна Рада Нафтогаз України Андрій Коболєв Олексій Кучеренко

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