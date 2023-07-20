Корупційний скандал Князєва: суд першої інстанції ухвалив рішення

Адвокат Князєва Іван Староста подав апеляцію на це рішення та просив суд будь-який інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою

Суд першої інстанції залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою до 8 вересня з альтернативою застави у 75 млн грн. Про це повідомляє «Суспільне».

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Адвокат Князєва Іван Староста подав апеляцію на це рішення та просив суд будь-який інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Також захист колишнього голови Верховного суду України просив про зменшення розміру застави.

Прокурор не підтримав таку апеляцію, адже вважає, що тримання під вартою Князєва та рівень застави достатній, аби попередити можливі ризики. Зокрема, це стосується пошкодження доказів, тиск на експертів, свідків та переховування обвинуваченого.

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Проте, під час виступу на судовому засіданні Всеволод Князєв запевнив, що доводи прокурора перебільшенні. Зокрема, суму застави він вважає не «підйомною», адже таких грошей ексголова Верховного суду не має.

«Це моральні та фізичні тортури, щоб добитися від мене необхідних показань про гіпотетичні корупційні схеми у вищих ешелонах влади», – сказав Князєв.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.