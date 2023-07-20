Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Корупційний скандал Князєва: суд першої інстанції ухвалив рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Корупційний скандал Князєва: суд першої інстанції ухвалив рішення
Захист колишнього голови Верховного суду України просив про зменшення розміру застави
фото: Суспільне

Адвокат Князєва Іван Староста подав апеляцію на це рішення та просив суд будь-який інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою

Суд першої інстанції залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою до 8 вересня з альтернативою застави у 75 млн грн. Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокат Князєва Іван Староста подав апеляцію на це рішення та просив суд будь-який інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Також захист колишнього голови Верховного суду України просив про зменшення розміру застави.

Прокурор не підтримав таку апеляцію, адже вважає, що тримання під вартою Князєва та рівень застави достатній, аби попередити можливі ризики. Зокрема, це стосується пошкодження доказів, тиск на експертів, свідків та переховування обвинуваченого.

Проте, під час виступу на судовому засіданні Всеволод Князєв запевнив, що доводи прокурора перебільшенні. Зокрема, суму застави він вважає не «підйомною», адже таких грошей ексголова Верховного суду не має.

«Це моральні та фізичні тортури, щоб добитися від мене необхідних показань про гіпотетичні корупційні схеми у вищих ешелонах влади», – сказав Князєв.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Читайте також:

Теги: прокуратура прокурор скандал Всеволод Князєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео
Повідомляв, де роздають повістки: у Києві судили адміністратора Telegram-каналу
25 червня, 21:46
Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже шість років
САП і ВАКС уже підтвердили відсутність шкоди і потерпілих у «Роттердам+» і сплив строків розслідування – нардеп
27 червня, 13:22
Наразі стадіон у Ківерцях має такий вигляд
Наслідки скандалу. На Волині влада передумала закопувати 140 млн грн у стадіон
28 червня, 20:07
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Нардеп вимагав $50 тис. Заява СБУ
30 червня, 08:16
Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України
Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача
3 липня, 20:14
Також Кушнір заявив, що сплачує податки і відкинув закиди щодо неправомірності його доходів
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
6 липня, 14:54
От полученных ударов Альбина упала на асфальт и частично упала в обморок
Сделала замечания из-за российского шансона: на Киевщине мужчина избил военнослужащую
9 липня, 22:01
Ексречниця ДПСУ Іванна Плантовська
Скандальна ексречниця ДПСУ Плантовська розкішно відпочиває на Мальдівах під час війни
14 липня, 17:32
Користувачі соцмереж запитують: хто воюватиме в Україні, якщо всі виїдуть за кордон
Чи можуть чоловіки виїзжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал
Сьогодні, 14:46

Події в Україні

Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)
Корупційний скандал Князєва: суд першої інстанції ухвалив рішення
Корупційний скандал Князєва: суд першої інстанції ухвалив рішення
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
В Україні була оголошена повітряна тривога
В Україні була оголошена повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
83K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
47K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
13K
У Сумах пролунали вибухи
13K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
13K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»

Новини

Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру
Сьогодні, 19:44
Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку – підписано угоду
Сьогодні, 17:08
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту