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Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
Путін боїться, що проти нього можуть піти його ж військові
фото з відкритих джерел

Через недовіру Путіна до власної армії, зараз у ворожому стані панує хаос

Путін дуже боїться зради власної армії, тому розраховує тільки на вузьке коло довірених осіб та спецслужби. Таку думку у коментарі «Еспресо» висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

За словами генерала, у ворожому стані в Курській області зараз «панує дезорганізація». Неочікувані удари там, де росіяни не готові до потужних бойових дій, дестабілізують не тільки армію, а й кремлівську владу.

«Зараз у Кремлі намагаються зробити ставку на найдовіреніших осіб. Оскільки, Путін боїться. За ним ходить ще той «привид Пригожина» і він боїться повторення ситуації. Він боїться, що проти нього можуть піти його ж військові. Саме тому він робить ставку на спецслужби, довірених осіб та службу зовнішньої розвідки РФ. Втім, вони нічого не контролюють. Це не їхнє завдання й специфіка. І наступ Сил оборони на Курщині це довів», – пояснив Маломуж.

Він зазначив, що у Росії зараз хаотично шукають рішення, як зупинити просування українських сил на Курщині.

«Вони все розуміють. Стягують якісь війська і створили координаційний штаб, який навіть не має єдиного командування. Зараз у Кремлі намагаються знайти винних генералів за провал оборони Курської області. Щобільше, ті війська, які вони зараз перекидають в Курську область, не мають досвіду бойових дій. Зокрема, з Калінінграда, з інших далеких регіонів РФ, й, звісно, строковики. Всі ми бачили, як воюють їхні строковики. Саме тому вони будуть змушені перекидати бойові частини з гарячих напрямків на території України. Однак, це їм не допоможе. Вони досі не мають єдиного командування й не знають, що їм робити», – зауважив Микола Маломуж.

Раніше Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: росіяни наступ військові путін

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